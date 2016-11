Villingen-Schwenningen Was den Menschen ausmacht

VS-Villingen. Am Dienstag, 15. November, wird das Stück um 19.30 Uhr im Theater am Ring vom Landestheater Schwaben aufgeführt. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück durch Kathrin Mädler.

Was zunächst eine ganz normale Internatsgeschichte zu sein scheint, entpuppt sich nach und nach als eine Zukunftsvision um Reproduktionsmedizin, Organspende und Klonen. Tommy, Ruth und Kathy wachsen gemeinsam im Elite-Internat Hailsham auf und genießen eine glückliche, sorgenfreie Jugend. Sie kämpfen mit zutiefst existentiellen Fragen: Was fange ich mit meinem Leben an? Was bedeutet es, glücklich zu sein? Dennoch gibt es gravierende Unterschiede zu anderen Jugendlichen ihres Alters. So scheinen sie nie Eltern gehabt zu haben, sie dürfen keine Wünsche erträumen und ihre Gesundheit wird peinlich genau überwacht: Die Drei sind Klone, die für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen wurden. Ihr Schicksal ist unausweichlich vorbestimmt. Mit "Alles, was wir geben mussten" schrieb Bestsellerautor Kazuo Ishiguro eine berührende Dreiecksgeschichte über das Erwachsenwerden unter besonderen Bedingungen. Sie zielt mit ihrer Zukunftsvision ins Herz. Wissenschaftliche Hybris, biotechnologischer Fortschritt und der ausbeuterische Umgang mit dem Körper stellen alle vor die Frage: Was macht den Menschen aus?

2012 lief die Verfilmung des Romans mit Keira Knightley in der Hauptrolle in den deutschen Kinos. Jetzt ist der Bestseller erstmals auf einer deutschen Bühne zu sehen. Kathrin Mädler, die Dramaturgin des Stücks, gibt eine erklärende Einführung in die Bühnenfassung.