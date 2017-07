Villingen-Schwenningen Warum die "Hände im Leben" so wichtig sind

Viele Bewohner waren sehr gerührt von der Taufzeremonie. Bei dem Lied "Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält das Baby in seiner Hand, er hält auch dich und mich in seiner Hand" streckten alle Besucher die im Franziskusheim gebastelten, an Holzstäben befestigten bunten Hände aus Tonpapier in die Höhe – als symbolisches Zeichen der Verbundenheit.

Während des Gottesdienstes erlebten die Bewohner eine Atmosphäre der Geborgenheit, in der sich alle sichtlich wohlfühlten und das beim Singen aller Kirchenbesucher, ob Jung oder Alt, in einem vielstimmigen Chor zum Ausdruck gebracht wurde. Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Gottesdienst dieser Art geben.