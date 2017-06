VS-Villingen (flo). Ein in der großen Donaueschinger Erstaufnahme-Einrichtung untergebrachte Mann ließ seinen Aufruf vor das Villinger Schöffengericht verstreichen. "Die Ladung ging nach Donaueschingen, eigentlich müsste alles geklappt haben", informierte Richter Christian Bäumler. "Der Angeklagte machte vorab keine Anstalten, sich dem Verfahren entziehen zu wollen, es muss wohl ein Missverständnis vorliegen", mutmaßte der Staatsanwalt. "Auch ich gehe von einem Missverständnis aus, mein Mandant wird den Vorwurf des räuberischen Diebstahls bejahen", ließ dessen Pflichtverteidiger wissen. "Was machen wir? Haftbefehl? Polizeiliche Vorführung?", ging Bäumler in sich. "Nicht gleich Haftbefehl erlassen, sonst sind unsere Gefängnisse wieder voller, wegen nichts und wieder nichts", empfahl die Verteidigung. Schließlich machte sich die Polizei auf den Weg und suchte nach dem Mann. Die Verfahrenskosten berappt der Steuerzahler.