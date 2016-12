Villingen-Schwenningen Warmnachtsbaum – die Zweite

Villingen-Schwenningen. In Zeiten, in welchen Weihnachtsbäume wie Pilze aus dem Boden sprießen, wird auch wieder Zeit für den Warmnachtsbaum in Villingen. Zum zweiten Mal wird ein solcher nun am morgigen Mittwoch eingerichtet werden. "Die Aktion letztes Jahr war ein toller Erfolg und ich bin sehr oft darauf angesprochen worden, ob es dieses Jahr wieder stattfindet", erzählt Simone Otto, eine der Initiatorinnen. "Dies zeigt mir: Wir haben eine tolle Stadt mit tollen, barmherzigen Bürgern – das freut mich riesig." Die Aktion wurde vergangenes Jahr über Facebook angeleihert und zog weite Kreise. Fleißige und barmherzige Menschen schlossen sich an. Sinn der Aktion ist es, Obdachlosen und bedürftige Personen in der Stadt die Chance auf warme Dinge zu geben: gestrickte Schals, Socken und Mützen, in kleine Tütchen ge packt, mit einem lieben Wunsch für den Bedürftigen versehen hängen dann an einem in Villingen ausgesuchten Warmnachtsbaum.