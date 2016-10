VS-Marbach (kal). Erstmalig findet in Marbach am Samstag, 22. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der Turn- und Festhalle ein Warentauschtag statt. Ausrichter ist der 2015 gegründete Förderverein der Grundschule Marbach in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsamt des Schwarzwald-Baar-Kreis. Angenommen wird Geschirr, Kleidung, Haushaltsartikel, Spielwaren, Sportartikel, Werkzeuge, Schallplatten, CDs sowie funktionsfähige Elektrogeräte. Größere Möbelstücke werden nicht angenommen, sie können jedoch mittels eines Aushangs an einer zur Verfügung stehenden Pinnwand angeboten werden. Die gebrauchsfähigen Waren werden von 9 bis 10.30 Uhr angenommen, die Ausgabe erfolgt von 10.45 bis 12 Uhr. Die Veranstaltung in der Festhalle wird vom Förderverein bewirtet.