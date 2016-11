Villingen-Schwenningen Warenburgareal sehr beliebt

VS-Villingen. Angesichts niedriger Zinsen und allgemeiner Wohnungsknappheit hat die Baugenossenschaft im Berichtsjahr 2015 4,6 Millionen Euro in Modernisierungen, Instandhaltungen und Neubauten investiert – in den letzten zehn Jahren hat sich das Engagement damit auf rund 50 Millionen summiert.

Die Vorstände Franz Eisele und Andreas Scherer bilanzierten ein Jahr, das vom zweiten Bauabschnitt auf dem Warenburgareal geprägt war. Seit Herbst 2014 sind hier in fünf Häusern noch einmal 52 Wohnungen entstanden, deren Kaltmiete von 8,19 Euro/Quadratmeter deutlich unter der Durchschnittsmiete für Neubauten in VS liegt. Die Nachfrage war so gewaltig, dass der dritte Bauabschnitt entgegen ursprünglicher Planungen nun sofort verwirklicht wird.

Die Adressen Von-Rechberg-Straße 10, 12 und 14 werden abgebrochen, und es entstehen 32 Neubauwohnungen. Zudem wird im Erdgeschoss die – dann barrierefreie – Geschäftsstelle einen neuen Standort beziehen.