Im neuen Schuljahr 2017/2018 startete die Naturparkschule an der Warenbergschule mit dem Modul "Die Kelten in Villingen-Schwenningen". Am Donnerstagvormittag marschierten die Viertklässler auf den Magdalenenberg, einen Grabhügel der Kelten. Von der Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht erfuhren die Schüler viel über die Besiedelungen in Villingen, wie auch die Bedeutung des Grabhügels und die Grabungsmethoden der Archäologen. Zur Vertiefung des Themas machten sich alle auf den Weg zum Franziskanermuseum, um dort noch die Grabkammer des Keltenfürsten und die Ausgrabungen zu bestaunen. Foto: Warenbergschule