Villingen-Schwenningen "War Requiem" trifft ins Mark

Die rund eineinhalbstündige Aufführung hielt den Spannungsbogen von Engelsgesang bis Kanonendonner, von zarten Harfenklängen bis zum Trommelfeuer der Snare-Drums und infernalischen Szenen in beeindruckender Weise durch. Die Gefühlswallungen ließen nicht nach, und die immer wieder kehrend Dramatik zeigte Wirkung beim Publikum, das gebannt und gespannt den expressiven Klangbildern folgte.

Die Vokalsolisten sangen textgetreu mit sinnfälliger Tongebung und tiefgehendem Ausdruck. Die beiden Männerstimmen standen für zwei Soldaten, die die Owen-Texte vermittelten, und die Sopranistin verkörperte himmlische Boten. Die lateinische Form der Totenmesse blieb beibehalten, nur im Offertorium gab es einen Einschnitt: Hier folgt dem herrlich gesungenen Duett "Lay not the hand upon the lad" das widerstreitende "Doch der Alte wollte nicht und schlachtete seinen Sohn. Und so auch die halbe Saat Europas, Mann für Mann".

Projektchor ganz im Sinne Brittens

Ausdrucksvoll gestalteten Sung Min Song mit seinem feinsinnigen Tenor und Alexander Schmidt mit seinem weich-sonoren Bariton ihre Parts. Die Erfahrung als Oratoriensängerin ließ Benita Borbonus in ihrem lyrisch-konzertanten Sopran in rezitativischen Momenten und ariosen Gesängen aufblühen und wirkte nachhaltig mit den Seufzern des "Lacrymosa".

Ganz im Sinne Brittens gesellten sich großer Projektchor, der besonders bei Pianostellen gefiel, die viele Orchesterfarben einbringende Württembergische Philharmonie Reutlingen und die Sopranistin in einem Block unter Leitung von Heike Hastedt auf der Hauptbühne.

Gegenübergestellt wurden auf der Empore ein heimisches Kammerorchester unter Dirigent Marius Mack und die Villinger Klosterspatzen zusammen mit dem Chor der Musikakademie. Hier hatten die Einstudierung beziehungsweise die Leitung Erkentrud Seitz und Jochen Kiene übernommen. Reizvoll war der Kinderchor (Boys’ Choir) vor allem beim innigen "Let us sleep now" zu hören.

Als das Schluss-Amen verklang, herrschte lange, gebannte Stille bis der Applaus losbrandete.