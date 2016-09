Villingen-Schwenningen "War Requiem" setzt Zeichen der Versöhnung

So hat der Kunstlehrer Detlef Dietz-Burk aus Königsfeld zusammen mit Kollegen anderer Schulen ein Projekt mit Schülern gestartet, die sich künstlerisch mit dem Krieg auseinandersetzen und ihre Arbeiten in einer Ausstellung zeigen. Zur Vernissage singt zudem der Chor der Rudolf-Steiner-Schule. Die Klosterspatzen unter der Leitung von Erkentrud Seitz wirken nicht nur in der Aufführung des Requiems mit, sondern einige der Solistinnen und weitere junge Menschen sind auch an einem Abend beteiligt, der Feldpostbriefe, Lieder und eben die Gedichte Owens in den Mittelpunkt stellt. Denn es spiele auch eine große Rolle, die emotionale Ebene anzusprechen, zu veranschaulichen, dass junge Männer ihr Leben verloren und die Mädchen in der Heimat vergeblich auf deren Heimkehr gewartet haben, betont Kirsten Henschen vom Projektchor und der Kantorei.

All diese Erfahrungen spiegeln sich in Brittons Werk wider. Das sei eine Komposition, die auch die Zuhörer fordere, nicht nur harmonische, sondern auch raue Klänge und Disharmonien beinhalte, stellen der neue Kantor Marius Mack, der das Kammerochester der Hochschule für Musik Trossingen leitet, und Jochen Kiene fest, der für den Chor zuständig ist. Weitere Mitwirkende sind die Württembergische Philharmonie Reutlingen und drei Solisten. Diese Gruppen seien im Konzert räumlich getrennt, um die unterschiedlichen Positionen darzustellen, erläutert Mack. Am Ende stehe jedoch die Versöhnung über den Gräbern, bei Brittons Uraufführung auch veranschaulicht durch die Besetzung der Solopartien mit Sängern aus verschiedenen, einst verfeindeten Ländern.

Um auch Schülern die Möglichkeit zu geben, die Aufführung dieses wegweisenden Requiems zu erleben, gibt es eine halböffentliche Generalprobe am Samstag, 8. Oktober, ab 15 Uhr im Franziskaner. Klassen, Musikkurse oder einzelne Schüler können sich beim Kulturamt melden.

Die Aufführung des Werks "War Requiem" von Benjamin Britten ist am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen. In das Konzert führt Corinna Tetzel von der Oper Frankfurt ab 16.15 Uhr ein.

Aus den Krisengebieten dieser Welt kommen die Teilnehmer der Gesprächsrunde "Wer erzählt, der überlebt" am Dienstag, 20. September, ab 20 Uhr im Franziskaner.

Im Schwenninger Uhrenindustriemuseum steht am Freitag, 23. September, um 19 Uhr, die Eröffnung der Ausstellung "Im Krieg ist alles anders" an, unter anderem mit Fotos von Walter Kleinfeldt.

Der Satz "Im Krieg gibt es nur Verlierer" spiegelt sich am Montag, 26. September, 20 Uhr, im Franziskaner-Chorraum in Liedern, Briefen und Gedichten wider.

"Was nicht sein darf" heißt die Ausstellung mit Werken von Schüler der Zinzendorfschulen Königsfeld, des Gymnasiums Am Hoptbühl Villingen und der St. Ursula-Schulen Villingen, die sich mit dem Wahnsinn des Krieges auseinandergesetzt haben. Ihre Werke sind ab Freitag, 30. September, im Franziskaner zu sehen. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es ein Podiumsgespräch mit dem Titel "Kirche und Schützengraben im Foyer über die Brisanz der Texte im "War Requiem".

Über "Schlechte Zeiten für Friedens- und Abrüstungspolitik" spricht Ute Finckh-Krämer am Sonntag, 9. Oktober , ab 11 Uhr im Martin-Luther-haus in Villingen.

Zum Abschluss zeigt das Kommunale Kino Guckloch am Dienstag, 11. Oktober, ab 20.15 Uhr den Film "War ­Requiem", der sich wegen der grausamen Bilder erst für Zuschauer ab 16 Jahren eignet.

Weitere Informationen: www.war-requiem-vs.de