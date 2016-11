Villingen-Schwenningen War der Feuerteufel wieder am Werk?

Villingen-Schwenningen. Ein Fahrzeugbrand am frühen Montagmorgen am Schwenninger Bahnhof in der Erzberger Straße lässt aufhorchen: Treibt der Feuerteufel wieder sein Unwesen? Als ein Zeuge den brennenden Toyota Yaris entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wurde bei der Polizei schnell geschaltet. "Die Mitteilung war natürlich prägnant", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp. Man habe unverzüglich jede Streife, die zur Verfügung stand, in den Bereich geschickt. "Die Raumfahndung hat aber leider nicht zu Erfolg geführt."

Als eine der Streifen beim brennenden Fahrzeug ankam, wurden zunächst Löschversuche unternommen. Der mittlerweile fast im Vollbrand stehende Toyota war jedoch nicht mehr zu retten. Erst die Feuerwehr Schwenningen konnte den Brand vollständig löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Während im Stadtgebiet die Fahndung lief, übernahmen die Kriminalpolizei Rottweil und Beamte der kriminaltechnischen Spurensicherung die weiteren Ermittlungen. Zwar spricht die Polizei in der offiziellen Mitteilung lediglich davon, dass "nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand absichtlich gelegt wurde", jedoch betont Polizeisprecher Popp, dass "im Zusammenhang mit der Brandserie" ermittelt wird.

Diese hatte am 12. August mit zwei Fahrzeugbränden im Schwenninger Stadtgebiet begonnen. Nur fünf Tage später kam es zu weiteren, verheerenden Bränden: Zunächst brannten drei Fahrzeuge in einer Tiefgarage eines größeren Gebäudekomplexes mit Wohnhaus in der Jägerstraße, kurz darauf wurde versucht, einen Reisebus anzuzünden, während eine Stunde nach dem ersten Brand weitere Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Danziger Straße in Villingen in Flammen standen. Doch damit noch nicht genug: Zwölf Tage später scheiterte ein Versuch in der Bertha-von-Suttner-Straße in Schwenningen.