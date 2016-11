Villingen-Schwenningen "Wanderung zur Metzelsupp" zum Abschluss der Saison

Die Sektion Baar im Deutschen Alpenverein hat am Freitag, 4. November, ihre Monatsecke in der "Biwakschachtel". Treffpunkt ist um 19 Uhr. Im Programm bringt Werner Heinzelmann Berge der Alpen in Erinnerung. Anschließend gemütlicher Hock. Gäste sind willkommen.

Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Sonntag, 6. November, auf bequemen Wegen von Döggingen über die Höhe des Guldenen durch Wald und Flur an der Bildtanne vorbei und folgt teilweise dem Hecken-Erlebnispfad nach Bräunlingen. Mittagsrast ist im Gasthaus Lindenhof in Bräunlingen. Anschließend ist eine Besichtigung der Schätze in der dortigen Zunftstube.

Die Gehzeit beträgt rund 2,5 Stunden. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Schwenningen. Gäste sind willkommen. Anmeldung bis Freitag, 4. November, um 16 Uhr bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41.

Der Schwäbische Albverein Mühlhausen beschließt seine Aktivitäten mit einer zur Tradition gewordenen "Wanderung zur Metzelsupp". Diese findet am Samstag, 5. November, bei der Hischhalde oberhalb von Bad Dürrheim statt. Die gemütliche Tour dauert knapp eine Stunde. Wer will, kann auch einen leichten Spaziergang wählen. Anschließend geht es zum Gasthaus Lehre Post in Bad Dürrheim-Sunthausen, wo die Schlachtplatte serviert wird. Abfahrt mit Autos ist um 10.30 Uhr an der Wandertafel in der Ortsmitte Mühlhausen. Gäste dürfen sich gerne anschließen.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, in Aulendorf gemeldet. Start ist jeweils um 8 Uhr.

Der Wanderverein Schwarzwaldfalken Villingen-Schwenningen ist am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, in Tiefenbach unterwegs. Start ist am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr.

Die Wandergruppe VS ist am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, in Unteröwisheim unterwegs. Start ist um 9 Uhr. Die Gruppe ist ebenfalls am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, in Wittheim gemeldet. Start ist um 8 Uhr.