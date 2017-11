Villingen-Schwenningen Wanderung für Senioren

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof in VS-Villingen zur gemeinsamen Fahrt mit dem Ringzug nach Donaueschingen. Weiterer Treffpunkt ist vor dem Bahnhof in Donaueschingen um 10.45 Uhr. Die Wanderung führt vom Bahnhof Donaueschingen an der Brigach entlang zur neugestalteten Donauquelle.

Durch die Fürstlich Fürstenbergische Parkanlage geht es an der Breg entlang nach Hüfingen mit Blick auf den Fürstenberg. Nach gemütlicher Rast in der historischen Altstadt von Hüfingen bei Kaffee oder Vesper geht es mit dem Ringzug zurück nach Villingen. Die Wanderstrecke beträgt zirka sieben Kilometer. Bitte kleinen Imbiss und ein Getränk für unterwegs, gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung mitbringen.

Wer mitwandern möchte, kann sich bei Anna Nufer, Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt Villingen-Schwenningen unter Telefon 07721/82-2157 oder Regina Büntjen, Gesundheitsamt, Telefon: 07721/913-7193 anmelden.