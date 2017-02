VS-Schwenningen. Der Schwäbische Albverein unternimmt am Donnerstag, 2. März, eine Schneeschuhtour im Feldberggebiet. Diese Tour bietet alles, was sich Schneeschuhwanderer für ihre Touren wünschen: schmale, unberührte Waldpfade, einsame Tiefschneepassagen und bei gutem Wetter auch noch gute Fernsicht vom Feldberggipfel. Treffpunkt ist 9 Uhr auf dem BSV-Parkplatz. Die Anfahrt in den Schwarzwald erfolgt in Fahrgemeinschaften mit Privatautos. Die Tour startet am Parkplatz Rinken und führt über die obere Bärhalde, Zastler Hütte, Hüttenwasen, Immisberg zum Feldberggipfel. Von dort geht es über Mittelbuck und Baldenweger Hütte zurück zum Ausgangspunkt. Die Gehzeit beträgt etwa vier Stunden, der Auf- und Abstieg etwa 570 Meter, die Streckenlänge etwa neun Kilometer. Rucksackvesper und gute Kondition sind erforderlich. Schneeschuhe und Stöcke können gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt werden. Anmeldungen sind bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen, Telefon 07720/82 12 09 möglich.