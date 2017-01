Villingen-Schwenningen Wandern im Trend: Vorstand reagiert

Rund 120 Kilometer örtliche Wanderwege und 35 Kilometer Fernwanderwege betreut der Verein, berichtete Emil Brüderle. Knapp 300 Stunden wurden hierfür benötigt. Die Dokumentationspflicht für alles und jedes sei enorm gestiegen. Immer mehr Sonderwünsche gebe es von touristischen Organisationen was Wegemarkierungen anbetrifft. Viel Zeit habe man benötigt, um die Gegend beim Friedrichs­park und beim Jugendzeltlager auszuschildern.

Naturschutzwart Hans Schlude berichtete über zahlreiche Tagungen, Ortsbegehungen und Arbeitseinsätze, wie zuletzt bei der Orchideenpflege im Weißwald bei Überauchen. Jugend- und Familienwart Udo Held zeigte sich mit Verlauf und Beteiligung der monatlichen Wanderungen und Veranstaltungen zufrieden. Zu den 14 Veranstaltungen kamen 102 Teilnehmer. Im kommenden Jahr soll es zwei gemeinsame Touren mit den Sonntagswanderern geben.

Für Hüttenwart Markus ­Hettich ging es in seinem ­ersten Jahr in erster Linie darum, sich mit dem Zustand der Neukirch-Hütte genauestens vertraut zu machen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Hütte auch an Nichtmitglieder für Veranstaltungen vermietet wird.

Nach der Mitgliederversammlung erhielten die Anwesenden mit der Fotoschau "Impressionen aus dem Wanderjahr 2016" nochmals einen bildlichen Eindruck über die zahlreichen und vielfältigen Vereinsaktivitäten.

Monika Burger, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Villingen, und ihr Stellvertreter Robert Daum ehrten bei der Jahreshauptversammlung im Theater am Ring zahlreiche langjährige Mitglieder. 32 ­Geehrte brachten es auf 1470 Vereinsjahre. Für 25 Jahre: ­Erwin Faller, Leo Heisch, Axel Hönle, Albrecht Neumann, ­Elfriede Stern, Martin Wilkens und Horst Wantz. Für 40 Jahre: Jochen Becherer, Rüdiger Erpf, Friederike Faller, Erika Hasenbäumer, Hedwig Kern, Hildegard Leiser, Karl-Heinz Schorpp und das Verkehrsamt Unterkirnach. Für 50 Jahre: Gisela Heine, Melitta Hettich, Anna-Maria Hildebrandt, ­Annette Hönle, Susanne ­Neubauer und Hermann Schmid. Für 60 Jahre: Klaus-Dieter Bühner, Kurt Eisele, Leo Hettich, Irmtraud Kohler, Helmut Muschal, Wolfgang Schimmeyer, Maria Spathelf, Helga Stetter, Arthur und Gertrud Summ. Seit 75 Jahren ist der Deutsche Alpenverein Sektion Schwarzwald Mitglied beim Schwarzwaldverein.