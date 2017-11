VS-Schwenningen. Der Schwarzwaldverein Schwenningen besichtigt am Mittwoch, 15. November, die Druckerei Esslinger am Produktionsstandort Villingen. Treffpunkt ist um 13.10 Uhr am Bahnhof Schwenningen. Mit Ringzug und Stadtbus fährt die Gruppe über Villingen nach Mönchweiler. Von dort führt eine etwa einstündige bequeme Wanderung über Kälberweide und durch die offene Landschaft der Mooswiesen zum Mönchsee. Von dort geht es auf geteertem Fuß- und Radweg weiter nach Vockenhausen. Dort besichtigen die Wanderer den Produktionsstandort der Druckerei Esslinger. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Steffen W. Esslinger, der zugleich Vorsitzender des Schwenninger Schwarzwaldvereins ist, wird es eine kurze Präsentation des Unternehmens sowie einen anschließenden Rundgang durch die moderne Druckproduktion geben. Dabei werden die beiden großen Heidelberger-Druckanlagen und auch die unterschiedlichen Maschinen der Druckweiterverarbeitung in Aktion zu sehen sein. Im Anschluss daran wird es während eines kleinen Imbisses auch Gelegenheit geben, sich auszutauschen. Nach der Besichtigung fahren die Schwarzwaldvereins-Wanderer um 18.27 Uhr mit dem Stadtbus wieder zurück nach Schwenningen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 30 Personen. Anmeldungen sind bis heutigen Dienstag, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell unter Telefon 07720/17 41, möglich.