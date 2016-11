Villingen-Schwenningen Wanderabschluss und Ehrungen

Der Vorsitzende Steffen Esslinger berichtete, dass 2017 ein 5er Ticket für Busfahrten eingeführt wird. Für 50 Euro kann an fünf Busfahrten teilgenommen werden. Es gibt wieder die Kulturfahrt mit Anja Rudolf. Das traditionelle Winterfest findet am 8. Januar im Umweltzentrum statt, bei entsprechender Witterung mit einem Schneeschuh- Schnupperkurs.

Das Wanderprogramm wurde mit weiteren Angeboten bereichert. Nach einem Wanderlied von Ernst Albrecht wurden die Jubilare mit Urkunden und Ehrennadeln geehrt für 25, 40 und 60 Jahre Mitgliedschaft. Der Moderator wanderte mit den Teilnehmern zurück in die damaligen Jahresereignisse. Einige konnten sich noch an die Benzinpreise von 1956, zwischen 54 und 56 Pfennig, oder an die Eröffnung des Fernsehturms in Stuttgart erinnern. Auch das Frauenwahlrecht im Kanton Basel 1966 war ebenso präsent wie die letzten gemeinsamen Auftritte der Beatles. Erinnert wurde an das endgültige Aus der Sowjetunion vor 25 Jahren und die spektakuläre Mission des Space-Shuttle Atlantis.

Schunkelrunde und Rückblick auf 2016