Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Katholische Männerwerk lädt alle Männer zu einer Wallfahrt ins Schönstattzentrum Marienfried in Oberkirch am Sonntag, 2. April ein. Abfahrt in Villingen ist um 7.30 Uhr mit Pkw. Die Wallfahrt beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag von Schwester Doria Schlickmann. Um 15 Uhr ist eine Eucharistiefeier mit Erzbischof Stephan Burger. Weitere Infos bei Johannes Hauger, Telefon: 07721/63 369