VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Mittwoch, 31. August, eine sommerliche Waldwanderung. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Es geht vom Parkplatz Rosshüttenweg aus über Am Kesselberg-Glashütte-Teufelsküche-Grünwald-Grimmelwald nach Holzschlag (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer gehen von Gündelwangen/Kirche-am Vogtsberg-Panoramaweg Mittlematt nach Holzschlag (Dauer etwa eine Stunde), wo auch die Schlussenkehr im Gasthof Reichenbächle stattfindet. Anmeldung bis morgen, Dienstag, 12 Uhr, bei der Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/2 1027. Die Wanderführung haben Anneliese und Siegfried Held, Telefon 07721/48 96. Gäste sind wie immer willkommen.