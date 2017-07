Villingen-Schwenningen Waldstraße: Arbeiten werden vergeben

Villingen-Schwenningen (mae). Zwei Jahre hat sich in der Waldstraße in Villingen nichts mehr getan, nun wird der zweite Abschnitt der Sanierung in Angriff genommen. Im Gemeinderat sollen deshalb die Arbeiten für das Stück von der Mitte des Eisweihers bis zur Richthofen­straße vergeben werden. Zum Zuge kommen soll die Firma Behringer Tiefbau aus Hüfingen, die ein Angebot über rund 2,3 Millionen Euro abgegeben hat. Zunächst soll in diesem Sommer der Vollausbau einschließlich Kanalneubau zwischen Eisweiher und der Pontarlierstraße erfolgen.