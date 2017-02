Villingen-Schwenningen Waldorfschule holt sich den Pokal

Die Jüngsten machten viele Übungen auf dem Eis. Sebastian Schweizer vom Curlingclub hatte viel Spaß mit den Kindern und führte sie nach und nach in den Curlingsport ein. Danach hieß es "Stein abspielen".

Verschiedene Übungen stärkten das Selbstvertrauen, und viele Curlingsteine landeten im House. Dies ist schon eine beachtliche Leistung, da doch etwas Kraft und Schwung aufgebracht werden muss. Das Schönste war dann, auf dem Eis gemeinsam herumzurutschen. Die jungen Schüler wurden mit einer Urkunde und Süßigkeiten belohnt. Bei der Altersklasse U21 ging es parallel zur Sache. Es wurden während der Spielrunden drei Spiele gespielt. Somit spielte jeder gegen jeden.

Nach der dritten Runde lag das Team der Rudolf-Steiner Schule mit der Realschule Trossingen gleichauf. Die Realschule am Deutenberg hatte Platz drei und vier. Entscheidend war der Sliding Contest. Dies waren verschieden Übungen, die jeder Spieler machen musste und dadurch für das Team Punkte sammeln konnte. Richtungs- und Gleichgewichtsübungen waren zu meistern. Bei der Siegerehrung wurde es spannend. Denn die zwei Erstplatzierten dürfen am Bundesfinale am 25. und 26. März teilnehmen.