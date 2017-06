Waldorfschüler stellten ihre Arbeiten in Kunst und Schreinern aus, die sie für die Fachhochschulreife angefertigt haben. VS-Schwenningen. Kunstlehrer Claudius Fischer betonte bei der Vernissage, dass dieser praktische Abschluss der FH-Prüfung etwas ganz Besonderes sei. Er müsse das erfüllen, was an gewerblich-technischen Schulen in zwei Jahren erarbeitet und von den Schülern neben dem normalen Unterrichtsstunden geleistet wird. Stolz war er auf seine 13 Schüler, die einen Notendurchschnitt von 1,8 erzielt haben. Sieben Schüler haben Schreinern gewählt. Achim Weh, Werklehrer der Waldorfschule, erklärte, dass die Schüler bei der Prüfung in sieben Stunden eine Aufgabe nach Plan ausführen mussten. Die zwei weiteren Elemente der Prüfung neben dieser Arbeitsprobe sind das Werkstück und ein mündlicher Teil.