Villingen-Schwenningen Waldorfschüler fragen Frei

VS-Schwenningen. Thorsten Frei (CDU) hat sich den Fragen der 13. Klasse der Waldorfschule in Schwenningen gestellt. Gibt es Stimmungsveränderungen seit dem Einzug der AfD in den Bundestag? Wie kann die CDU die AfD-Wähler zurückgewinnen? Welche Maßnahmen gibt es zum Klimaschutz? Holt China uns ein, zum Beispiel in der Elektromobilität?