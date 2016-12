VS-Weilersbach (md). Zum 23. Weilersbacher Waldadvent lädt die Grundschule Obereschach Bürger, ehemalige Schüler, Eltern und Freunde der Schule ein. Die Waldadventsfeier der Außenstelle in Weilersbach findet am Freitag, 9. Dezember, 17 bis 20 Uhr, an der Glöckenberghalle statt. Um 17 Uhr eröffnet der Kindergarten St. Bernhard den Markt mit Liedern, ehe Schüler der Grundschule Lieder, Gedichte und andere adventliche Beiträge vortragen. Bei vorweihnachtlicher Atmosphäre können Besucher Bastelarbeiten der Schüler erstehen, aber auch das kulinarische Angebot genießen. Schon zum 23. Mal findet diese alle zwei Jahre stattfindende Waldadventsfeier statt.