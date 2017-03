Villingen-Schwenningen Wahrzeichen des Zähringertreffs fällt

VS-Villingen. Am Samstag wurde er zum eventmäßig als Aufschnitt unters ganzjährig närrische Volk zum guten Zweck und zum in guter Erinnerung halten angeboten.

Ganz schön lebendig ging es rund um den Latschari-Platz (Marktplatz) zu, und zahlreiche Zuschauer kamen nicht nur rein zufällig vorbei. Nur die Rückmeldung auf die närrische Begrüßung Narri Narro fiel etwas spärlich aus: "Es ist Fastenzeit", bemerkte Ober-Narro Anselm Säger trocken.

Alles war von den Handwerkern sehr gut vorbereitet und standesgemäß zünftig sah es aus. Hätten nicht noch ein paar närrische Utensilien am Häs geprangt, würde man in schwäbisch-alemannischen Landen von Fuhrmannskitteln sprechen, in Blau die Villinger Narro-Zunft und in Rot die Schwenninger Ziegelbuben.