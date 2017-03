Villingen-Schwenningen Wahrlich eine Talentschmiede...

VS-Villingen. Im Kleinen Saal des Theaters am Ring nahmen die Preisträger am Samstag ihre Urkunden entgegen. Oberbürgermeister Rupert Kubon nannte ihn in seiner Begrüßung "den Nachwuchswettbewerb schlechthin mit jährlich 750 000 Teilnehmern" und wies auf die gerade für die nächsten zehn Jahre verabschiedete städtische Förderung hin. "Musik tut ganzheitlich gut", sagte er.

Akademieleiter Gerhard Wolf dankte allen, die an diesem Erfolg mitwirkten: die Stadt, die Musiklehrer, die Eltern und die Schüler selbst, die den Erfolg der Arbeit an der Musikakademie seit ihrer Gründung vor zehn Jahren "nach außen tragen".

Besonders hervor hob Gerhard Wolf die Schlagzeugklasse von Frank Neu, die zu den erfolgreichsten in ganz Deutschland in den letzten zehn Jahren zählt. Einige Musikschüler umrahmten die kleine Feierstunde und gaben Kostproben ihres Könnens am Klavier, mit der Gitarre, als Streicher- und als Klarinettenensemble.