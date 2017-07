Villingen-Schwenningen Wahre Schätze und Programm

Das Wetter hielt, der Kurpark ist ohnehin ein idyllisch gelegener Ort, die 70 Kunsthandwerker präsentierten wahre Schätze, und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm ließ auch keine Wünsche offen. Oberbürgermeister Rupert Kubon ließ es sich am Samstagmittag daher nicht nehmen, die, abgesehen von vereinzelten Gottesdiensten, einzige regelmäßig im Kurgarten stattfindende Veranstaltung zu eröffnen. Die freie Kunsthandwerkervereinigung "VS-Mosaik" und die Wirtschaft & Tourismus GmbH VS sind bereits ein eingespieltes Organisationsteam, das auch in diesem Jahr wieder den Nerv des Publikums getroffen zu haben scheint. Am Sonntagnachmittag herrschte auf den Kieswegen und den Rasenflächen rund um den Springbrunnen auf jeden Fall reges Treiben. Türschilder, Silberschmuck, Handgestricktes und Gefilztes, aus Jutesäcken und sonstigem Verpackungsmaterial genähte Taschen, Holz- und Metallarbeiten, Seidenmalerei und witzige Keramiken – die erstaunliche Vielfalt und der Ideenreichtum der Kunsthandwerker aus dem gesamten süddeutschen Raum bereitete Spaß und erleichterte so manchen Geldbeutel.

Das Familienzentrum St. Konrad bot in seinem Bauzelt Kindern die Gelegenheit, sich kleine Segelschiffe zu basteln, die auf den Gewässern auch gleich ausprobiert wurden. Gauklerin Maria Scheib und Märchenfee Alex Zane verzauberten mit Jonglage hier und selbst geschriebenen Märchen dort nicht nur die Kinder. Das Duo "The Spuncies" – Gabi und Hans Spiegelberg – sorgten in der Konzertmuschel für poppige Klänge. Johannes Landhäußer spielte die Klarinette.