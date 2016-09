Villingen-Schwenningen Wahnsinn des Krieges

Villingen-Schwenningen (maz). Die Eröffnung der Ausstellung "Was nicht sein darf – Der Wahnsinn des Krieges in Wort und Bild" und das Podiumsgespräch "Kirche und Schützengraben" stehen heute, Freitag, 30. September, im Rahmen des Themenschwerpunkts "Nie wieder" im Franziskaner Kulturzentrum in Villingen auf dem Programm.