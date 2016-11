Villingen-Schwenningen Wahlmöglichkeit kommt gut an

Auch auf Sport und Bewegung wird an der Haslachschule großer Wert gelegt. Durch Kooperationen mit dem Turnverein Villingen und den Basketball-"Panthers" aus Schwenningen wurde der Schulsport um attraktive Bewegungsmöglichkeiten erweitert und kann an jedem Nachmittag angeboten werden. Ein U10-Team bestreitet inzwischen sogar Basketball-Rundenspiele. Sehr beliebt ist der Computerraum, der jetzt - "dem Schulträger, also der Stadt, sei Dank" – mit zehn neuen Rechnern ausgerüstet wird. Neu werden Ende des Jahres auch die Mensa sowie drei neue Klassen- und Fachräume sein. Im Zuge des Umbaues an der Südseite des Hauses entstand zudem ein Spielgelände mit Klettergerüst und einem Basketballkorb. Noch vor Weihnachten werde man Einweihung feiern, kündigt der glühende Basketball-Fan Gabriele Cernoch-Reich an. "Und ich werfe den ersten Ball".