Villingen-Schwenningen Wahlergebnis folgt Bundestrend

Nur wenn es um Die Linke geht, tanzen sie aus der Reihe: Diese hätten den Sprung ins Parlament geschafft: Sowohl bei den Erst-, als auch bei den Zweitstimmen haben die Linken die Fünf-Prozent-Hürde nicht nehmen können.

Erfreulich: Wie in ganz Deutschland, stieg die Beteiligung an der Wahl. Am höchsten fällt sie mit 85,1 Prozent in Mönchweiler aus.

Ihr bestes Ergebnis holte die AfD, wenn es um die Erststimmen geht, in Tuningen (12,9 Prozent), in Brigachtal das schlechteste (9,6 Prozent). Die meisten Zweitstimmen erhielt die Partei ebenfalls in Tuningen (13,8 Prozent), die wenigsten in Mönchweiler (10,7 Prozent).