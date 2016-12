VS-Villingen. Bei der Historischen Narrozunft Villingen gibt es eine Zäsur: Erster Zunftmeister Joachim Wöhrle gibt sein Amt ab. Anselm Sänger soll sein Nachfolger werden. Der Wechsel im höchsten Amt der Historischen Narrozunft Villingen will der Verein bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 5. Januar, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle vollziehen. Einen Tag später, an Dreikönig, 6. Januar, wird die Jaag’sche Puppenausstellung um 16 Uhr im Franziskanermuseum eröffnet. Das Motto lautet "Narrentreffen".