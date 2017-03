Villingen-Schwenningen Wagnerei verliert eine Institution

VS-Schwenningen. Während der obere Stock nahezu ausgeräumt ist, tummelt sich im kleinen Speiseraum im Erdgeschoss des Café-Restaurants Wagnerei allerlei nostalgisches Geschirr. "Das sind original Schweizer Fondues", erklärt Ramesh Adusumalli und nimmt einen alten Kupfertopf in die Hand. "In den letzten Jahren haben wir sie nicht mehr benutzt, weil die Nachfrage zurückgegangen ist."

Erinnerungen an die fast 30-jährige Tätigkeit als Inhaber und Koch der Wagnerei würden besonders jetzt, beim Ausräumen des Inventars, immer wieder wach, sagt Adusumalli. "Ich merke erst jetzt, was sich angesammelt hat in all den Jahren."

Dann fällt sein Blick auf eine große Fotocollage von der Eröffnungsfeier im Dezember 1989, auf der ehemalige Mitarbeiter zu sehen sind. "Es war eine schöne Zeit", resümiert der Koch, der seine Ausbildung in einem Restaurant am Schwenninger Marktplatz absolviert hat und von der Insel Sylt kam, als er die Wagnerei an der Oberdorfstraße übernommen hatte. "Damals hatte ich versucht, mit vegetarischen Gerichten einen anderen Stil in die Küche hineinzubringen." Zunächst sei Adusumalli dafür belächelt worden, heute seien vegetarische sowie vegane Gerichte Standard, ja fast stupide, meint er. "Wir haben die Speisekarte im Laufe der Jahre immer wieder verändert und angepasst", sagt der Pächter, der viel Wert auf eine gut bürgerliche, aber gleichzeitig gehobene Küche gelegt hatte. Auch an die Molekularküche habe er sich herangewagt.