Villingen-Schwenningen Wagnerei hat bald wieder geöffnet

VS-Schwenningen - Gute Nachrichten für alle Feinschmecker: Die Wagnerei in der Oberdorfstraße soll im August Wiedereröffnung feiern. Mit Kevin von der Osten und Marco Pfeiffer stehen zwei junge Pächter in den Startlöchern, die mit ihrem Konzept die Angebotslücke in Schwenningen schließen wollen.