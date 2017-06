Ob ich mich sicher fühle oder nicht, ist nicht nur eine subjektive Sache. Wenn Anwohner um ihre Sicherheit bangen, Wirte sich um das Wohl und den Ruf ihrer Adresse sorgen, dann gehen solche Gefühle weit über die emotionale Ebene hinaus. Wenn dazu die Polizei bestätigt, dass sie an manchen Adressen in der Färberstraße regelmäßig auftauchen muss, spricht dies auch für sich. Die Stadt will das Etikett Brennpunkt-Lokale zwar weiterhin nicht für einige "Lokationen" vergeben. Stattdessen richtet sie den Fokus lieber auf die Außengestaltung. Wäre es nicht besser, künftig den Blick stärker in Richtung Außenwirkung zu schärfen? Es wäre doch jammerschade, wenn die so gelungen aufgehübschte Villinger Flaniermeile allmählich zu einer einschlägigen Adresse werden würde und einstige Gäste abwinken: "Färberstraße? Da kannst Du nicht mehr hingehen."