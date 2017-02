Villingen-Schwenningen Wachmänner sammeln für guten Zweck

Die Grenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden verlief direkt durch das damals noch nicht vereinte Villingen-Schwenningen.

1736 wurde im Zollhaus die erste Zollstation errichtet und ein Wegzoll von den Durchreisenden gefordert. Die Gockel-Gilde Zollhaus wird daher am kommenden Freitag, 17. Februar, zwischen 12 und 18 Uhr, an der Kreuzung Römerweg/ Grenzweg eine Zollstation errichten mit Original-Schlagbaum, Wachhäusle und uniformierten Wachmännern. Die Durchreisenden werden von den Zöllnern aus Baden und aus Württemberg mit folgendem Spruch begrüßt: "Laut Verordnung des Königs von Württemberg und des Großherzogs von Baden müssen wir heute, am 17. Februar anno 2017 für die Durchfahrt einen Wegzoll erheben." Die gesamten Geldzuwendungen spendet die Gockel-Gilde in diesem Jahr an den Feldner-Mühle in Villingen.

"Wir hoffen auch dieses Jahr auf gutes Wetter und viele freundliche Grenzgänger", teilt die Gockel-Gilde Zollhaus mit.