Villingen-Schwenningen VS wird auch in Zukunft weiter swingen

Reinhard Linius schilderte anschaulich die Stimmung in seiner Jugend im Vergleich zu heute. Der Jazz heute habe mehr konzertanten Charakter. Es kommen junge erstklassig ausgebildete Musiker. Das Publikum war gut informiert. Etwas sorgenvoll blickte er in die Zukunft, da es an jungen aktiven Leuten mangelt. Dass es seit 2015 kein Jazzfestival mehr gibt, bedauerte Boulton.

Stefan Merkel, der für die musikalische Nachwuchsarbeit am Deutenberggymnasium zuständig ist, zeigte beeindruckend mit der Teenie- Band "firemire and the glissandos", was moderner Jazz kann. Merkel blickt optimistisch in die Zukunft des Jazzclubs und des Jazz. Das Besondere an Jazz ist für ihn die Fähigkeit zur immerwährenden Verjüngung, da er die verschiedenen Stilrichtungen integrieren kann. Die Freiheiten des Jazz und die Kommunikation der Musiker miteinander halten den Jazz lebendig.

Von Fritz Ewald aus den Zuhörerreihen konnte man erfahren, dass bereits 1948 der Jazz in Schwenningen angekommen war. Auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters Gerhard Gebauer wurden die später durchgeführten Großveranstaltungen auch in Villingen angeboten. Für Jazzfans ist Villingen immer noch ein Qualitätsbegriff.

Es war ein informativer, unterhaltsamer Abend, der die Zuhörer überzeugte, dass Villingen-Schwenningen auch in Zukunft swingt.