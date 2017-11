Villingen-Schwenningen VS steht "ganz einfach gut da"

Wie gut, das wird an Zahlen der Superlative deutlich: Der Entwurf geht mit voraussichtlich 45 Millionen Euro vom höchsten frei verfügbaren Rücklagenstand in der Stadtgeschichte aus, sieht mit 58,5 Millionen Euro die höchsten Investitionen vor und "er wird am Ende des Jahres mit 27,4 Millionen Euro im Kernhaushalt fast exakt eine Halbierung der Schulden gegenüber 2003 ausweisen".

Das war eine der Stellen bei der Haushaltseinbringung, die vermuten ließen: Kubon macht’s sicher nochmal und wirft für die OB-Wahl 2018 seinen Hut in den Ring. Immer wieder führte Kubon Vergleichswerte von 2003, dem Jahr seiner Wahl zum Oberhaupt der Doppelstadt, an oder verwies er ganz ungeniert darauf, dass etwa der Nettozuschuss für Kindertageseinrichtungen heute bei 25 Millionen Euro liege, "vor 15 Jahren bei meinem Dienstantritt, waren das gerade einmal 10,5 Millionen Euro".

Und weil auch die Konjunktur brummt, sei eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen auf 56 Millionen Euro erlaubt. Erneut werde zudem mehr investiert, trotzdem soll 2018 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden und Schulden durch Tilgung weiter schrumpfen. Allein die Hochbaußmaßnahmen steigen um über zehn Millionen Euro, mit dabei sind Schul-Investitionen in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Doch bei allem Tatendrang bat Kubon eindringlich, "den zuständigen Fachämtern im speziellen im Hoch- und Tiefbau keine neuen Lasten aufzubürden", der Haushaltsplan solle keine das Gewissen beruhigenden Luftnummern enthalten. Darüber hinaus kämpft man mit einem aktuellen und auch viele Private betreffenden Problem: Bei bestem Willen der Planer werden nicht immer die notwendigen Unternehmen gefunden.