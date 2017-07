Villingen-Schwenningen (cos). Es ist vollbracht: Villingen und Schwenningen sollen künftig nicht nur geografisch, sondern auch auf zwei modernen neuen Postkartenmotiven vereint sein. Grußkarten von Villingen-Schwenningen sind Mangelware (wir berichteten), während sich im Handel dutzende Motive für Villingen oder Schwenningen alleine befinden. Ein Missstand, der auch bei der für den Tourismus zuständigen WTVS aufgefallen ist. Am Mittwoch präsentierte Wirtschaftsförderin Beate Behrens zwei neue, doppelstädtische Grußkarten, die kommende Woche die Postkartenständer erobern sollen – das eine Motiv zeigt "Stadtmomente in Villingen-Schwenningen", das andere "Naturmomente in Villingen-Schwenningen", fotografiert von Jochen Hahne.