Villingen-Schwenningen VS-Geschäfte locken Familien an

Das Siegel wird an Einzelhändler der Stadt vergeben, die sich durch besonderes Engagement und Service im Bereich des familien- und generationenfreundlichen Einkaufens auszeichnen. Dieses Gemeinschaftsprojekt wird von der Stadt, der IHK, dem Gewerbeverband Oberzentrum (GVO), dem Kreis-und Stadtseniorenrat sowie der Wirtschaft und Tourismus VS GmbH organisiert.

Welche Vorzüge sehen die Händler in einem familienfreundlichen Siegel? Tanja und Patrick Broghammer, Geschäftsführer Modehaus Broghammer, sehen sich mit ihrem Serviceangebot sowie Spielecke und Stillmöglichkeit gut aufgestellt: "Die Zertifizierung finden wir toll, denn familienfreundliches Einkaufen wird bei uns schon seit vielen Jahren großgeschrieben, denn auch Kinder kommen bei uns nicht zu kurz. In allen drei Geschäften haben wir Spielsachen oder aber eine Spielecke für die Kinder. Sogar mit Wickelauflagen sind wir ausgerüstet und stillen ist bei uns auch kein Problem und das schon seit Jahren. Sowohl in der Kundenansprache, als auch in der Sortimentsauswahl können wir auf die Wünsche aller Generationen eingehen."

Rudolf Reim, Geschäftsführer von expert hoerco, zählt viele Familien und Senioren zu seinen Kunden und erhofft sich eine attraktivere Einkaufsstadt: "Bei expert hoerco gehören neben den Jugendlichen auch viele Familien und Senioren zum Kundenstamm. Ich freue mich daher auf die Zertifizierung und bin gespannt, wie expert hoerco mit den Augen des Kunden wahrgenommen wird. Für die Stadt steht das familienfreundliche Zertifikat für Standortqualität. Villingen-Schwenningen wird hierdurch sicherlich als Einkaufsstadt attraktiver und wird somit mehr Kunden in die Stadt bringen."