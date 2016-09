Villingen-Schwenningen VS geht baden

Villingen-Schwenningen. Trotz bestem Sommerwetter schloss das Villinger Kneippbad mit dem letzten Feriensonntag endgültig sein Kassenhäuschen und stellte den Betrieb ein. Was für reichlich Unmut unter den Gästen sorgte. "....es mag zwar triftige Gründe geben für eine Schließung, nur wollen die nicht so recht hinein in ein Gehirn, das gerade von außen mit 25 Grad beschienen wird", ärgert sich nicht nur Thomas Moser in seinem Leserbrief. "Andere Städte machen es da besser", schreibt er weiter. Und so bleibt es bei dem Saisonende trotz bester Wetterprognosen und Höchstwerten bis zu 28 Grad Celsius. Erst zum Freitag sollen die Temperaturen deutlich sinken.

Die Stadtwerke begründen die Schließung der Freibäder mit der Dienstplanung der Bäder VS GmbH, einer SVS-Tochter: "Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) betreibt neben dem Kneippbad noch drei Hallenbäder (inklusive Friedensschulbad für Schulen und Vereine). Das BVS-Personal wird wechselweise in allen Bädern eingesetzt. Aus diesem Grund muss die gesamte Personal- und Urlaubsplanung Anfang des Jahres stehen. Das im Freibadbetrieb eingesetzte Personal geht jetzt zum Saisonende in den Jahresurlaub, danach wird das Personal wieder im Hallenbad eingesetzt. Eine Verlängerung der Freibadsaison ist daher nicht möglich. Jedoch haben unsere Badegäste in den Hallenbädern die Möglichkeit, nach draußen auf die Liegewiese zu gehen."

Sicherlich stehen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (in ihren Zuständigkeitsbereich fallen die Bäder der Stadt) mit der heiß diskutierten Entscheidung nicht alleine. Auch die Freibäder in Donaueschingen oder Tuttlingen haben am 12. September die Winterpause eingeläutet. Es gibt aber auch eine Reihe von Städten und Gemeinden, deren Bäder-Betriebsleiter die Wetterprognosen studiert und sich kurzfristig dazu entschieden haben, die Freibadsaison ein paar Tage zu verlängern.