Die Vorbereitungen auf die "hohen Tage" der Fasnet in Villingen-Schwenningen laufen. So wurde gestern in der Innenstadt von Villingen unter anderem die technische Ausrüstung installiert, um das Publikum während der Umzüge über Einzelheiten zu informieren und mit Musik zu beschallen. Außerdem hängt ­wieder die Info-Fahne der Historischen Narrozunft Villingen über dem Latschariplatz, der die Hästräger informiert, wie sie sich während der Fasnet verhalten sollten. Foto: Klausner