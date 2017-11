VS-Villingen. Zu ihrem beliebten Weihnachtskonzert laden die Villinger Klosterspatzen am vierten Adventssonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, ins Franziskaner-Konzerthaus in Villingen ein. Der bekannte Kinder- und Jugendchor mit seinen engelgleichen Stimmen wird festliche Weisen des Barock ebenso präsentieren wie anheimelnde, vertraute Lieder aus alter und neuer Zeit. Der Chor der Musikakademie VS singt unter Leitung von Erkentrud Seitz. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 15. November. Karten zu zwölf, ermäßigt acht Euro, gibt es im Franziskaner-Kulturzentrum sowie an allen anderen städtischen Vorverkaufsstellen.