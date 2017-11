Villingen-Schwenningen Vorverkauf für "Dinner for one"

Eine Option für die letzten Abende im Jahr ist der Besuch des Theaters am Turm an der Villinger Schaffneigasse. Das Stück "Dinner for one – wie alles begann" ist mittlerweile zum Klassikertermin geworden. Seit einigen Jahren wird es schon aufgeführt und auch diesmal am 27., 28., 29. 30. und zweimal am 31. Dezember gezeigt.

Der Vorverkauf für die Eintrittskarten findet am Samstag, 18. November, ab 9 Uhr in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen statt. Anstehen lohnt sich: Reinhard Gackowski, Anne Giusa und Tobias Hess stehen als Garanten für einen unterhaltsamen Abend, wenn sie die hinlänglich bekannte ­Geschichte von Miss Sophie und ihrem Butler James erzählen.

Der Kern der Story ist in diesem Stück verpackt in die Rahmenhandlung mit Klaus und Elvira, ein Katastrophenpärchen, das sich um die beiden Hauptrollen bewirbt und beim Casting unter den strengen Augen des Regisseurs bewähren muss. Trotz mindermäßiger Begabung stehen die beiden schließlich auf der Bühne und das Desaster nimmt seinen Lauf.