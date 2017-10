Villingen-Schwenningen Vortragsreihe "Wissen tanken" mit Stefan Frädrich

Nicht hadern und anhaltend mit sich selbst diskutieren, warum man eigentlich etwas tun möchte, es aber eigentlich nicht kann, sondern einfach loslegen – auf diese Quintessenz war der Vortrag des Motivationstrainers Stefan Frädrich im Rahmen der Vortragsreihe "Wissen tanken" zu bringen, der über 300 Schüler, Auszubildende und Studenten sowie interessierte Erwachsene in die Neue Tonhalle nach Villingen lockte.

Veranstaltet wird die Vortragsreihe vom Schwarzwälder Boten und der Agentur Sprecherhaus in enger Kooperation mit der Schwenninger Krankenkasse und der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Jene, die schon erfolgreich sind, das steht für Stefan Frädrich außer Frage, die hadern nicht lange mit sich selbst, sondern tun es einfach. Und das fängt schon beim Aufstehen am frühen Morgen an. "Wisst Ihr, was wirklich sch... ist?! Wenn man jeden Tag damit anfängt, mit sich selbst rumzudiskutieren!" Wenn Menschen im Leben etwas reißen, "dann tun sie das, weil sie etwas tun", ist der Referent überzeugt.