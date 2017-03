Villingen-Schwenningen Vortragsreihe beginnt

Die Reihe mit vier Vorträgen startet am Mittwoch, 15. März. Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr in der Diakonie ambulant in VS-Schwenningen, Auf Rinelen 18. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Mittwoch, 15. März, hält der Arzt Eckhard Britsch einen Vortrag darüber, was bei einer Demenz im Gehirn geschieht. Am Dienstag, 21. März spricht Christine Wewior, Sozialer Dienst, über Regeln im Umgang und in der Kommunikation. Am Dienstag, 28. März zeigt Silvia Kern, Gerontologin und Sozialpädagogin, wie eine sinnvolle Aktivierung im Alltag gestaltet werden kann. Am Dienstag, 4. April informiert Musiklehrerin Anja Völler von der Musikakademie darüber, welche Möglichkeiten die Musik in der Kommunikation und Begegnung für Menschen mit Demenz bietet.