Villingen-Schwenningen Vortrag zur Ausstellung über Euthanasie

Schwarzwald-Baar-Kreis. Richter ist seit 2013 Chefarzt der Klinik für Geronto- und Neuropsychiatrie im Zentrum für Psychiatrie auf der Insel Reichenau. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Medizingeschichte und insbesondere mit dem als Euthanasie umschriebenen Massenmord an Menschen mit Behinderung während des Dritten Reichs. Seit 1939 wurden die Menschen vor allem aus den Landes- und Kreiseinrichtungen in eigens dafür eingerichtete Tötungsanstalten deportiert und dort systematisch um ihr Leben gebracht. Richter befasst sich in seinem Vortrag mit diesen Patientenmorden und wird dabei auch auf die Kreispflegeanstalt Geisingen eingehen. Thema der Ausstellung des Kreisarchivs im Landratsamt sind die NS-Verbrechen an Menschen mit Behinderung in der Tötungsanstalt Grafeneck auf der Schwäbischen Alb und ihren Verbindungen zur Kreispflegeanstalt der damaligen Landkreise Donaueschingen und Villingen in Geisingen. Hier waren viele Fürsorgebedürftige aus der Region untergebracht mussten ebenfalls NS-Unrecht erfahren. 67 von ihnen wurden deportiert. Aus dem Gebiet des heutigen Schwarzwald-Baar-Kreises sind mindestens 170 Opfer zu beklagen.