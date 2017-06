Villingen-Schwenningen Vortrag zum Thema "Märtyrer als Waffe"

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Selbstmordattentat hat seine Wurzeln in den japanischen Kamikaze-Einsätzen im Zweiten Weltkrieg. Von diesen militärischen Selbstmordangriffen ließen sich japanische Terroristen inspirieren. Linksmarxistische palästinensische Terrororganisationen entwickelten die Waffe weiter: Ihre Selbstmordattentäter sprengten sich in die Luft und ließen sich vorher in einem Abschiedsfilm verewigen. In den 1980-er Jahren übernahmen säkulare libanesische Terroristen diese Taktik, gefolgt von der schiitischen proiranischen Hizbullah. Der Referent Joseph Croitoru ist Historiker und Journalist. Er steht für eine anschließende Diskussion zur Verfügung. Zur Veranstaltung sind interessierte Teilnehmer aus der Bevölkerung eingeladen.