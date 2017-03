Schwarzwald-Baar-Kreis. An Rücken-, Knie-, Hüftschmerzen oder Sportverletzungen sind nicht selten die Faszien schuld, teilt das Gesundheitsamt mit. In einem Vortrag, am Dienstag, 28. März, ab 19.30 Uhr, im Landratsamt in VS-Villingen, stellt Petra Mommert-Jauch vor, was an dem Faszien-Hype wirklich dran ist, was die neuste Faszienforschung offeriert und was daran kritisch zu betrachten ist. Der Körper ist umhüllt und durchwoben von einer Art Verpackungsmaterial aus faserigen und kollagenhaltigen Bindegewebsstrukturen, Sehnen, Bändern, Gelenkkapseln und Muskelbindegewebe, die es nach neuesten wissenschaftlichen Studien auch zu trainieren gilt. Diese Faszien geben dem Körper Form und übertragen zudem Kräfte. Deshalb sind sie bei Rückenbeschwerden oder sportlichen Leistungen wichtig zu berücksichtigen. Werden die Faszien vernachlässigt oder überstrapaziert, werden sie unelastisch. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.