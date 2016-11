VS-Villingen. Am Freitag, 18. November, ist der Journalist Andreas Zumach, mit dem Vortrag "Syrien – Krieg ohne Ende?" zu Gast im Martin-Luther-Haus, in der Wehrstraße 2 in Villingen. Der Genfer Journalist beobachtet schon seit einigen Jahren internationale Konflikte und die Arbeit der Vereinten Nationen. Bei seinem Vortrag erörtert er die komplizierte Lage in Syrien und versucht einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Syrienkonflikt zu geben. Beginn des Vortrags mit anschließendem Gespräch ist um 20 Uhr. Veranstalter ist das Regionale Friedensbündnis VS und der Verein Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs.