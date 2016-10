VS-Villingen. "Die Amerikaner sind vom Mars – die Europäer von der Venus." Mit diesem provokanten Satz beschreibt Christoph von Marschall einen markanten Unterschied zwischen Europa und den USA. Morgen, Donnerstag, 19.30 Uhr, wird von Marschall in der VHS am Münsterplatz in Villingen versuchen, die Unterschiede zu erklären und zeigen, wie Kommunikation im transatlantischen Verhältnis funktionieren kann. Der Dozent hatte als einer der wenigen ausländischen Korrespondenten Zugang zum Presseraum des Weißen Hauses. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 07720/82 33 44 oder vhs@villingen-schwenningen.de.