Villingen-Schwenningen Vortrag und Diskussion

In diesem Zusammenhang lädt sie am Freitag, 17. Februar, 18 Uhr, in die Pauluskirche ein zu einem Kurzvortag mit anschließender Diskussion. "Vesperkirchen als Zeichen gesellschaftlicher Herausforderungen" lautet das Thema der Veranstaltung.

Referent ist Roland Saurer, Sprecher der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg und Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er ist ein Kenner der Situation von Menschen in prekären Lebensverhältnissen, der die Wichtigkeit von Vernetzung betont, um einen gesellschaftlichen Wandel in Richtung von Teilhabe- und Verteilungsgerechtigkeit herbeizuführen.